Владельцы карт «Пятерочки» вошли в «Х5 клуб»

Популярностью пользуются интегрированные программы платежной системы “Мир” с торговыми сетями. Так, расплачиваясь картой “Мир” в торговых сетях “Детский мир” или “Пятерочка”, покупатели получают кешбэк. Такие программы востребованы среди покупателей, а эксперты дают им положительную оценку, сообщает eg.ru.
Однако, как и ранее, популярнее остальных – бонусные программы, предполагающие начисление баллов за каждую покупку. Эти баллы можно направить на последующие покупки. Самый простой способ – система накопления бонусных баллов в определенном магазине или торговой сети.
При этом, как говорят сами покупатели, бонусные карты, где накопленные баллы сгорают довольно быстро, больше раздражают, чем мотивируют на частые покупки. Однако, напротив, покупатели приветствуют тренд сегодняшнего дня: интеграцию одной бонусной карты на несколько торговых сетей.
По традиции первой различные программы лояльности внедряет “Пятерочка”, которая является частью X5 Group. Последнее нововведение – возможность использования одной карты для накопления баллов сразу для двух сетей, “Пятерочки” и “Перекрестка” по всей РФ. Новое решение понравилось покупателям, несмотря на то, что программу только недавно ввели.
Стоит подчеркнуть: маркетологи позаботились о том, чтобы не усложнять жизнь покупателям и уберечь их от совершения лишних движений. Не имеет значения, карта какого магазина есть у клиента, или какое приложение установлено на его телефоне: баллы так или иначе будут накапливаться. Эксперты считают, что это достаточно удачный ход. Часть функционала, к примеру по кобрендовым проектам, еще дорабатывают.
По словам директора по маркетингу “Пятерочки” Михаила Ярцева, в компании знают, как клиенты ждали восстановления работы программы лояльности. В “Пятерочке” попытались сделать переход на новый качественный процессинг как можно быстрее. При этом, добавил он, соблюдены самые строгие требования к качеству и надежности системы. Ярцев также выразил надежду, что обновленная программа, именуемая “X5 Клуб”, станет еще выгоднее, удобнее и надежнее. Сейчас она позволяет экономить на покупках не только в “Пятерочке”, но и в “Перекрестке”.
Как также подчеркнул директор по маркетингу “Пятерочки”, программа лояльности пополнится дополнительными сервисами, а список партнеров будет расширен. Так, в ближайшем будущем планируется подключить и онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток, “Много Лосося”, Food.ru и прочие.