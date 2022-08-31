Владельцы карт «Пятерочки» вошли в «Х5 клуб»

По словам директора по маркетингу “Пятерочки” Михаила Ярцева, в компании знают, как клиенты ждали восстановления работы программы лояльности. В “Пятерочке” попытались сделать переход на новый качественный процессинг как можно быстрее. При этом, добавил он, соблюдены самые строгие требования к качеству и надежности системы. Ярцев также выразил надежду, что обновленная программа, именуемая “X5 Клуб”, станет еще выгоднее, удобнее и надежнее. Сейчас она позволяет экономить на покупках не только в “Пятерочке”, но и в “Перекрестке”.