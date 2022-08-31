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В Башкирии загорелись поля

31 августа 13:06
Фото: Mkset.ru
Пожар начался под Мелеузом, сообщают очевидцы.

Сегодня, 31 августа, под Мелеузом загорелись поля. Об этом Mkset сообщили очевидцы.

Так, на кадрах видно, что территорию заволокло дымом. Причины, по которым могло начаться горение, пока неизвестны. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что горит сухая трава вдоль железной дороги с распространением в поле и лесополосу.

Фото: Mkset.ru

На тушение привлечены силы МЧС, добровольной пожарной команды, РЖД.

Ранее глава Башкирии пообещал ордена и медали за моментальное тушение природных пожаров в Башкирии. Кроме того, Хабиров подчеркнул, что контролировать ситуацию с пожарами также должны главы муниципалитетов. Это будет одним из ключевых показателей эффективности их работы.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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