Ректор НИТУ МИСИС назвала приемную кампанию 2022 года самой результативной за 10 лет

Третьим трендом является растущий запрос на персонификацию образования. На сегодняшний день молодежь желает принимать участие в крупных проектах и менять мир в лучшую сторону. Конечно же, это вызов для университета, но у него есть все необходимое, чтобы ответить на него. Тут есть талантливые преподаватели, современные лаборатории и многое другое. С успехом решать задачи персонализации позволяет системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами. Формируются совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, которые помогают раскрыть личностный потенциал каждого учащегося и развить его талант.