Министерство просвещения: Вышел запрет на использование мобильников в школах РФ

Известно, что Владимир Мединский, помощник главы РФ, ранее высказывался о необходимости запрета на использование телефонов в учебное время. Парламентарий предлагал начать эксперимент по ограничению использования гаджетов в школах с Москвы, где учеников могли бы просить оставлять телефоны в локерах при входе в школу.