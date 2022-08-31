Министерство просвещения: Вышел запрет на использование мобильников в школах РФ

Сообщается, что на всероссийском родительском собрании Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, высказался о недопущении использования смартфонов на уроках, так как они отвлекают детей от процесса обучения.
Известно, что Владимир Мединский, помощник главы РФ, ранее высказывался о необходимости запрета на использование телефонов в учебное время. Парламентарий предлагал начать эксперимент по ограничению использования гаджетов в школах с Москвы, где учеников могли бы просить оставлять телефоны в локерах при входе в школу.