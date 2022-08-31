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Министерство просвещения: Вышел запрет на использование мобильников в школах РФ

31 августа 18:10
Фото: piqsels.com
Минпросвещения решило ограничить использование мобильных гаджетов на уроках с 1 сентября текущего года. Ведомство объясняет эту инициативу введением новых санитарных правил.

Сообщается, что на всероссийском родительском собрании Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, высказался о недопущении использования смартфонов на уроках, так как они отвлекают детей от процесса обучения.

Министр подчеркнул, что запрет обусловлен новыми санитарными правилами, информирует Russian.rt.com.

Известно, что Владимир Мединский, помощник главы РФ, ранее высказывался о необходимости запрета на использование телефонов в учебное время. Парламентарий предлагал начать эксперимент по ограничению использования гаджетов в школах с Москвы, где учеников могли бы просить оставлять телефоны в локерах при входе в школу.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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