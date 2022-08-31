ИРИ: создание вакцины от COVID-19 стало одним из "20 главных событий РФ за 20 лет"

В РФ на борьбу с коронавирусом выделили около 300 миллиардов рублей. Вакцину разрабатывали семь научных центров, а в целом по стране запустили 30 проектов фармацевтического и медицинского производства для борьбы с COVID-19. Этим проектам обеспечили государственное финансирование на сумму более 10 миллиардов рублей.