ЕР: за счет программы капремонта приведено в порядок к 1 сентября более 1000 школ

Все этапы работ сопровождались контролем со стороны общественных штабов, которые были сформированы «Единой Россией» и Минпросвещения не только в регионах, но и на уровне федерации. За каждый объект несут ответственность депутаты всех уровней от ЕР и сенаторы. Проекты обновления учебных заведений создавались с участием педагогов, родителей и самих школьников. Они также контролировали ход работ и вместе с комиссией принимали объекты.