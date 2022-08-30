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Власти Уфы озвучили маршруты, которые будут обслуживать 37 новых автобусов

30 августа 03:30
Фото: 1MI
Накануне «Башавтотранс» получил 37 новых автобусов большого класса.

Стали известны маршруты городского транспорта, которые получат новые автобусы большого класса вместимостью до 105 человек. По информации мэрии Уфы, 37 автобусов «Нефаз» будут распределены между следующими маршрутами: № 30, 30к, 39, 51/51а, 57, 69 и 74.

Кроме того, осенью автопарк госперевозчика пополнится еще на 33 автобуса. Всего в период с 2019 года по 2022 год было закуплено 943 машины для «Башавтотранса», частные перевозчики закупили 150 единиц общественного транспорта.

Напомним, что новые атобусы большого класса прибыли в Уфу 29 августа. Известно, что салоны транспорта оборудованы информационным табло, навигационной системой, кондиционером и видеонаблюдением.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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