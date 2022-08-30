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Posted 30 августа 2022, 11:26

Published 30 августа 2022, 11:26

Modified 21 октября 2022, 16:19

Updated 21 октября 2022, 16:19

В Уфе перекроют 13 улиц из-за проведения международного марафона 4 сентября

В Уфе перекроют 13 улиц из-за проведения международного марафона 4 сентября

30 августа 2022, 11:26
Фото: Мария Рудакова. 1MI.
Ряд улиц будет недоступен для проезда уже в эту субботу, сообщает пресс-служба администрации Уфы

Восьмой по счёту Уфимский международный марафон состоится уже в это воскресенье. В связи с проведением спортивного мероприятия в Уфе в течение 3 и 4 сентября будет перекрыт ряд улиц в центре города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, участок улицы Заки Валиди, от ул. Карла Маркса до ул. Советской будет недоступен для проезда уже 3 сентября в период с 12:00 до 22:00. Непосредственно в день проведения марафона движение будет перекрыто с 7:00 до 15:30 по улицам Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционная, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистическая, Чернышевского, Крупской, Кирова и Театральная.

Также изменится схема движения общественного транспорта. Отметим также, что о своём намерении принять участие в мероприятии заявили мэр Уфы Ратмир Мавлиев, а также экс-мэр Сергей Греков. Оба они для забега выбрали дистанцию в десять километров, о чём ранее сообщил организатор марафона Владислав Литвинчук. Участники марафона также могут выбрать для забега дистанции в два и пять километров.

#Азамат Нухов#Общество#Новости
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