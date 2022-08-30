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В Башкирии разыскивают опасных преступников

30 августа 14:28
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Поиском мужчины и женщины, совершивших ранее тяжкое преступление занимается отдел Уголовного розыска ОМВД России по Уфимскому району, сообщает пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии проводятся розыскные мероприятия по поиску мужчину и женщины, совершивших тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Фото: Пресс-служба МВД по РБ

Сообщается, что розыском граждан в настоящий момент занимается отдел Уголовного розыска ОМВД России по Уфимскому району. Личности злоумышленников устанавливаются.

В ведомстве также прилагают фото и видео, на которых ранее были запечатлены вышеупомянутые мужчина и женщина. В случае, если вы узнали этих граждан, просьба сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Уфимскому району: 8(347) 279-49-34, 8-927-345-61-00, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.

#Новости#Азамат Нухов#Общество#Видео
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