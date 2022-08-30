В Башкирии разыскивают опасных преступников

В ведомстве также прилагают фото и видео, на которых ранее были запечатлены вышеупомянутые мужчина и женщина. В случае, если вы узнали этих граждан, просьба сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Уфимскому району: 8(347) 279-49-34, 8-927-345-61-00, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.