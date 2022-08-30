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Убитая бывшим мужем чиновница из Башкирии Дина Махиянова 10 раз обращалась в полицию

30 августа 07:17
Фото: vk.com
Женщина была убита вечером 14 августа возле дома своих родителей Белорецком районе. Бывший муж нанес Дине Махияновой 14 ножевых ранений.

Погибшая от рук бывшего мужа сотрудница администрации Дина Махиянова до трагедии обращалась в полицию 10 раз. Об этом сообщает представитель МВД по РБ Динар Мухаметдинов в эфире программы «Честно говоря» на БСТ.

Обращения в правоохранительные поступали в разный период времени, в частности, одно сообщение датировано 2020 годом, остальные уже 2022 годом. Как заявляет представитель МВД по РБ, «каждое заявление было отработано участковыми в полном объеме».

— На него (бывшего мужа Дины — прим. ред.) составили протоколы, один по статье «побои» — материал был направлен в суд, где на него наложили штраф в 5 тысяч рублей. Дважды привлекался по статье «мелкое хулиганство», где на него также были наложены штрафы по 500 рублей. Два материала направлены в административную комиссию — на него наложили два штрафа по 500 рублей, — Динар Мухаметдинов.

Известно, так же что заявления в полицию от Дины Махияновой поступали из администрации Белорецкого района. Как сообщает Мухаметдинов, бывший супруг женщины пришел к ней на работу, забрал телефон, просмотрел сообщения, а после вернул мобильный телефон.

Напомним, что зверское убийство 31-летней Дины Махияновой произошло 14 августа в Белорецком районе. Как сообщал глава района в своих социальных сетях, бывший муж поджидал женщину у дома ее родителей, а после нанес ей 14 ударов ножом.

Спустя время было возбуждено уголовное дело о халатности полицейских. По информации пресс-службы СК Башкирии, конкретных подозреваемых пока нет. Следователи также выяснили, что Дина Махиянова многократно жаловалась на бывшего мужа в полицию. Мужчина бил ее. Заявления она подавала в период с декабря 2020 по август 2022 года.

Бывший муж убитой был взят под стражу до 13 октября.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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