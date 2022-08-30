«Спать на полу и есть стоя»: родители Уфы рассказали об ужасах в детском саду

— В других регионах нет такого. Недавно тут писала девушка про Ульяновск. Там все боятся прокуратуры и нет поборов в садах и школах. В Тюмени тоже нет такого. Только у нас родители считают, что если они не купят, не обеспечат садик, то дети будут спать на полу и есть стоя, — комментируют ситуацию пользователи соцсетей.