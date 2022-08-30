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«Спать на полу и есть стоя»: родители Уфы рассказали об ужасах в детском саду

30 августа 10:07
Фото: Татьяна Алексютина / 1MI
Руководство детского сада № 170 в Уфе попросило родителей закупить кровати и стулья для воспитанников одной из групп, о чем сообщили пользователи соцсетей. Ситуацию прокомментировали в мэрии города

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в одном из детских садов Уфы нет соответствующих условий для детей. В частности родителям сообщили о том, что в одной из групп учреждения нет стульев, кроватей и подушек. Родителям, чьи дети были зачислены в данный детский сад, предложили закупить вышеупомянутые предметы мебели за свой счёт.

— Знакомым дали место в госсадике в Уфе, другой район. Но в группе нет стульев, кроватей и подушек. Совсем. Просят купить родителей. Мне кажется, если все родители Уфы откажутся собирать деньги на подобные расходы в сад, и дети выйдут в такие условия, и эти реальные условия покажут госорганам, что-то изменится! Такого быть не должно, — пишут в соцсетях.

При этом пользователи отмечают, что в соседних регионах руководство детских учреждений, по их словам, не рискует предъявлять к родителям подобные требования, опасаясь проверок со стороны прокуратуры.

— В других регионах нет такого. Недавно тут писала девушка про Ульяновск. Там все боятся прокуратуры и нет поборов в садах и школах. В Тюмени тоже нет такого. Только у нас родители считают, что если они не купят, не обеспечат садик, то дети будут спать на полу и есть стоя, — комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Примечательно, что пользователи соцсетей говорят о том, что не видят проблемы в том, чтобы оплачивать текущие расходы — канцелярские товары для творчества и обучения. В случае, если речь идёт о базовых условиях для дошкольников, пользователи сходятся во мнении, что в подобных госучреждениях созданием инфраструктуры должны заниматься власти.

Mkset направил запрос в городскую администрацию с целью узнать, так ли на самом деле обстоят дела в детском саду № 170.

В мэрии корреспонденту Mkset сообщили, что детский сад № 170 «укомплектован полностью детскими кроватями, стульями и постельными принадлежностями. В соответствии с действующим законодательством родители (законные представители) воспитанников вправе оказывать благотворительную помощь, но только на добровольной основе».

В мэрии также отметили, что принуждение к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны администрации и работников образовательной организации, а также созданных при организациях родительских комитетов недопустимо.

Отметим, что Mkset попытался связаться с представителями уфимского РОНО, однако оперативно получить комментарий ведомства не вышло.

Также ранее родители в одном из детских садов Уфы возмутились тем, что при заявленных 150 воспитанниках группы учреждение по факту посещают около 60. По словам родителей, из-за того, что сразу несколько педагогов отправились в отпуск, сразу несколько групп детей объединили в одну. При этом родителей волнует вопрос о том, насколько в данном случае соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Подробнее о ситуации, сложившейся в детском саду № 4, Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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