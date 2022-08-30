Сексолог из Уфы назвал самые необычные эрогенные зоны у женщин

Сексолог Артур Салахов заявил, что другие части тела кроме гениталий также являются эрогенными зонами и могут доставить большое удовольствие. Все тело может быть чувствительным к прикосновениям, но эрогенные зоны разные у разных людей.
Помимо общеизвестных эрогенных зон у женщин, к дополнительным врач-сексолог отнес внутреннюю поверхность бедра, предплечье, запястье, линию роста волос на лобке, спину, живот, область за коленями, ступни и пальцы ног, а также кожу головы и даже веки.
— Легкие прикосновения, поглаживания, поцелуи, облизывание могут увеличить удовольствие и могут подготовить тело к оргазму так, как не могут прямые прикосновения к гениталиям, — считает врач.