Роспотребнадзор: в школах не будут возобновлять меры ограничения по SARS-CoV-2

Также ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Псковской области дал рекомендацию гражданам, проживающим в данном регионе. Ведомство сообщило о том, что ношение медицинских масок рекомендовано в качестве меры защиты от инфицирования COVID-19, пишет Russian.rt.com.