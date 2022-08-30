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Роспотребнадзор: в школах не будут возобновлять меры ограничения по SARS-CoV-2

30 августа 17:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В школах РФ к наступающему эпидсезону не будут возобновлять коронавирусные ограничительные меры. Информацией поделилась пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что на данный момент не планируют возобновлять ограничения, связанные с противодействием распространению новой SARS-CoV-2 к наступающему эпидемиологическому сезону 2022—2023, поскольку эти меры вводить не требуется.

Также ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Псковской области дал рекомендацию гражданам, проживающим в данном регионе. Ведомство сообщило о том, что ношение медицинских масок рекомендовано в качестве меры защиты от инфицирования COVID-19, пишет Russian.rt.com.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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