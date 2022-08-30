Пермская ЦБК строит выпускной коллектор сточных вод в Голованове

БОС на первой производственной площадке компании в Голованове очищают 35 тысяч кубометров стоков в сутки. На сооружении за 19 часов они проходят пять ступеней очистки, затем очищенная вода поступает в коллектор водовыпуска и направляется в Чусовую, пишет properm.ru.
ПЦБК использует этот водовыпуск более 40 лет, поэтому его нужно было заменить. В июле этого года началось строительство нового объекта из современных материалов российского производства. Рабочие укладывают полиэтиленовую трубу диаметром 1 метр, которая обладает высокими антикоррозийными характеристиками и прослужит не менее 70–80 лет.
«Проектная мощность очистных сооружений — 57 тыс. кубометров в сутки, но сейчас сюда поступают около 35 тыс. кубов. Сооружения полностью справляются с очисткой стоков. Снижение нагрузки на БОС произошло за счет модернизации и уменьшения водопотребления на производстве, а также установки локальных систем очистки в цехах», — рассказал замглавы ПЦБК Михаил Спасенников.
По словам главного инженера ПЦБК, руководителя проекта строительства нового водовыпуска Вячеслава Новокшонова, работы пройдут в два этапа — подводный и сухопутный. Подводная часть трубопровода уже уложена, а сухопутная находится в работе. Также идет возведение и бетонирование каркасов двух камер гашения.
Перед тем, как приступить к реализации проекта, он прошел государственную экологическую экспертизу. ПЦБК получила разрешения на строительство, в том числе в реке и водоохранной зоне. Установка прибрежной части трубопровода и камер гашения завершится этой осенью.
Отмечается, что ранее Росрыболовство рекомендовало восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. В середине июля ПЦБК выпустила 6,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди.