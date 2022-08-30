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Молодых людей Соль-Илецка застали за непристойным занятием прямо в центре города

30 августа 04:39
Фото: Подслушано Соль-Илецк
Фото с места событий стремительно набирает обороты в соцсетях. Местные такого не ожидали

Четверых подростков увидели у памятника «Воинам-интернационалистам» в центре города. Со слов очевидцев, двое сидели на постаменте, еще двое лежали рядом.

- Молодые ребята сидели на площадке возле постамента (а кто-то для удобства занял положение "лежа"), грелись на солнышке, пили спиртное и курили, - предположили очевидцы.

Отмечается, что памятник «Воинам интернационалистам» находится в сквере имени Зои Космодемьянской. На постаменте закреплена табличка с именами жителей Соль-Илецка, погибших в Афганистане.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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