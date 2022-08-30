Для детей и их родителей: Уфагормолзавод угостил «Молочную страну» новой продукцией

Юбилейный — десятый — фестиваль «Молочная страна», который прошел в Уфе на минувших выходных, собрал около 60 тыс. посетителей. Традиционно на территории около конгресс-холла «Торатау» работали разнообразные аттракционы, спортплощадки, мастер-классы для детей и, конечно, самое главное — зона фудкорта с молочной ярмаркой. Одним из центральных участников ярмарки стала продукция производства «Уфагормолзавода», которая с момента своего старта в 2015 году стала неотъемлемой частью знакового для города и региона праздника.
Молоко, кефир, творог, ряженка, масло, сметана, йогурты, творожная масса, которые выпускаются под хорошо знакомыми марками «Молочный фермер» и «Молочная Крепость», ожидаемо вызвали интерес у посетителей ярмарки. По словам покупателей, эти бренды — оптимальное решение как по качеству, так и по цене, не говоря уже про разнообразный ассортимент и присутствие в супермаркетах и небольших магазинах у дома. Неудивительно, что, по словам пресс-службы компании «МилкФорт» («Уфагормолзавод» — ее основное предприятие), спрос на их продукцию с каждым годом уверенно растет. Это объясняется, главным образом, продуманной политикой: сфокусированностью на натуральности продуктов и удержанием цен средними по рынку.
— Наша компания старается присутствовать во всех основных молочных сегментах рынка, выпуская продукцию в различных видах упаковки. Кроме того, для производства мы используем преимущественно башкирское молоко — везем его на своих молоковозах почти из 40 фермерских хозяйств. Башкирия — благодатный край, здесь небывалое разнотравье, поэтому и молоко, и молочные продукты получаются очень вкусные. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, — подчеркнули представители «МилкФорт».
Ярким доказательством этому стали представленные на ярмарке первые продукты для детей от трех лет, выпущенные под брендом «Два котенка», — кефир, ряженка и йогурт. Поддержать новинку и обратить на нее внимание посетителей помог отдельный большой тематический стенд, а также яркие ростовые куклы, которые произвели фурор не только среди детей, но и взрослых. Посетители с удовольствием фотографировались, танцевали вместе с веселыми котятами и, конечно, интересовались новой продукцией.
— Мы решили принести больше радости детям и их родителям, поэтому запустили продукты под брендом «Два котенка». Их немного, но уже сейчас видно, что многие не остались равнодушными к привлекательному дизайну и приятному наших вкусу новинок. Будем дальше двигаться в этом направлении и расширять линейку, — отметили представители компании.
Несмотря на кризисное время, бренды «Молочный фермер» и «Молочная крепость», тоже будут развиваться. В частности, уже в этом году планируется запустить продажу молока и йогуртов в ПЭТ-бутылках, в следующем году — вдвое увеличить мощность по производству творога и творожных десертов. Кроме того, почти вдвое планируется увеличить мощности по приемке сырого молока, что положительно скажется на молочных хозяйствах Башкирии.
Отметим, что в фестивале «Молочная страна» участвовало около 200 компаний. Посетители купили на молочной ярмарке 50 тонн цельномолочной продукции, 4 тонны сливочного масла, 3,1 тонны сыров, 2,5 тонны мороженого, 4,1 тонны кумыса, 17 тыс. банок сгущенного молока.