Для детей и их родителей: Уфагормолзавод угостил «Молочную страну» новой продукцией

Молоко, кефир, творог, ряженка, масло, сметана, йогурты, творожная масса, которые выпускаются под хорошо знакомыми марками «Молочный фермер» и «Молочная Крепость», ожидаемо вызвали интерес у посетителей ярмарки. По словам покупателей, эти бренды — оптимальное решение как по качеству, так и по цене, не говоря уже про разнообразный ассортимент и присутствие в супермаркетах и небольших магазинах у дома. Неудивительно, что, по словам пресс-службы компании «МилкФорт» («Уфагормолзавод» — ее основное предприятие), спрос на их продукцию с каждым годом уверенно растет. Это объясняется, главным образом, продуманной политикой: сфокусированностью на натуральности продуктов и удержанием цен средними по рынку.