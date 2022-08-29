«Живите в долг»: глава поручил мэру Уфы искать деньги для закупки уборочной техники

— Главы муниципалитетов просят технику, но мы денег сейчас на прямую дать не можем. Но тем не менее техника очень нужна. Радмир Рафилович, пожалуйста, посмотрите возможности вашего бюджета, хорошие лизинговые условия. Живите в долго немножко, ничего страшного, лизинг рассрочка, там без первоначального взноса можно продумать. Радий Хабиров.