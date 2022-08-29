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Posted 29 августа 2022, 07:59

Published 29 августа 2022, 07:59

Modified 21 октября 2022, 16:18

Updated 21 октября 2022, 16:18

«Живите в долг»: глава поручил мэру Уфы искать деньги для закупки уборочной техники

«Живите в долг»: глава поручил мэру Уфы искать деньги для закупки уборочной техники

29 августа 2022, 07:59
Фото: 1MI.
Радий Хабиров подчеркнул, что вторая закупка коммунальной техники за счет средств республиканского бюджета в этом году не планируется.

Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе попросил мэра Уфы Радмира Мавлиева искать возможности для закупки коммунальной техники. В частности, глава региона подчеркнул, что в этом году в городах не должно быть проблемы с уборкой снега.

— Главы муниципалитетов просят технику, но мы денег сейчас на прямую дать не можем. Но тем не менее техника очень нужна. Радмир Рафилович, пожалуйста, посмотрите возможности вашего бюджета, хорошие лизинговые условия. Живите в долго немножко, ничего страшного, лизинг рассрочка, там без первоначального взноса можно продумать. Радий Хабиров.

Данное поручение Радий Хабиров также отдал и другим глава муниципалитетов Башкирии. Он отметил, что в текущем году уже была передана коммунальная техника и «большо второй закупки мы в этом году делать не будем».

#Элина Сайфранова#Город#Новости
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