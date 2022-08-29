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Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам и гостям ВЭФ-2022

29 августа 19:26
Фото: photo.roscongress.org
Российский президент Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам и гостям VII Восточного экономического форума, который будет проходить с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Как сообщает vostokmedia.com, в ходе своего обращения глава государства подчеркнул, что форум имеет авторитет на мировом уровне и несет значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Кремлем и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В конечном счете ВЭФ привлекает в страну инвестиционные ресурсы и технологические открытия, способствуя наращиванию инвестиционных потоков и внедрению технологических инноваций, а также помогает раскрыть богатый экономический и социальный потенциал Дальневосточного федерального округа.

По словам Владимира Путина, основной темой предстоящего мероприятия станет тезис «На пути к многополярному миру», который сейчас является максимально актуальным и весомым. Однополярная модель стремительно теряет свою актуальность и приходит в упадок, а ее альтернативой становится новый мировой порядок, опирающийся на фундаментальные принципы справедливости и равноправия, защиту суверенитета каждой страны и народа на его неповторимом пути развития. Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас формируются значимые политические и экономические центры, которые и выступают главным стимулом этого необратимого явления.

Президент отмечает, что сейчас крепнет и набирает масштабы полноценное сотрудничество государств АТР, а также их основные альянсы (ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН). Российская Федерация со своей стороны планирует при участии партнеров и далее прилагать усилия для развития и процветания регионального взаимодействия в самом широком спектре направлений.

За несколько дней до этого на официальном сайте Восточного экономического форума (ВЭФ) была опубликована полная деловая программа, в рамках которой будет проведено свыше 90 деловых мероприятий, где выступят более 330 спикеров и модераторов. Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером мероприятия.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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