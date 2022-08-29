Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам и гостям ВЭФ-2022

По словам Владимира Путина, основной темой предстоящего мероприятия станет тезис «На пути к многополярному миру», который сейчас является максимально актуальным и весомым. Однополярная модель стремительно теряет свою актуальность и приходит в упадок, а ее альтернативой становится новый мировой порядок, опирающийся на фундаментальные принципы справедливости и равноправия, защиту суверенитета каждой страны и народа на его неповторимом пути развития. Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас формируются значимые политические и экономические центры, которые и выступают главным стимулом этого необратимого явления.