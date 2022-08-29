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Великобритания прячет военные самолёты в гражданских аэропортах

29 августа 13:22
Фото: pxhere.com
ВВС Великобритании будут держать военные самолёты в гражданских аэропортах. Официальный Лондон объяснил это решение напряжённостью в отношениях с Россией.

По информации iz.ru, перебазированы будут не только истребители, но и более крупные самолёты.

Напомним, начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что английские военные самолеты уже находятся в боевой готовности. Более того, в Лондоне не исключили прямого конфликта с Российской Федерацией.

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