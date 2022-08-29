Великобритания прячет военные самолёты в гражданских аэропортах
29 августа 13:22
Фото: pxhere.com
ВВС Великобритании будут держать военные самолёты в гражданских аэропортах. Официальный Лондон объяснил это решение напряжённостью в отношениях с Россией.
По информации iz.ru, перебазированы будут не только истребители, но и более крупные самолёты.
Напомним, начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что английские военные самолеты уже находятся в боевой готовности. Более того, в Лондоне не исключили прямого конфликта с Российской Федерацией.