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Синоптики Башкирии дали прогноз на последние дни лета

29 августа 11:53
Фото: 1MI
В последние дни лета температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Так, сегодня, 29 августа температура воздуха днем составит +29…+34 градуса. День пройдет без осадков, а ветер ожидается юго-западный.

Тем не менее в ночь на 30 августа заметно похолодает, температура воздуха опустится до +13 градусов, а местами до +7 градусов. Осадков не ожидается.

Погода днем 30 августа, по данным синоптиков, обещает быть жаркой. Столбик термометра покажет +29…+34 градуса. Осадков не ожидается.

В последний день лета синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу, однако температура воздуха составит +27…+32 градуса.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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