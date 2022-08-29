Сезон Банного окончен: жителей Башкирии и Челябинской области напугал медведь

О появлении опасного хищника вблизи местных баз отдыха ранее предупредил глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Он попросил местных жителей и туристов, заметивших зверя, сообщать об этом экстренным службам. Медведя планировали поймать и вывезти в лес.
Поиски пока не увенчались успехом. В курортную зону сразу же выехали инспекторы Минэкологии, территорию патрулируют около 10 человек. Об опасности предупреждены сотрудники и охрана базы отдыха.
Выяснилось, что в заборе базы отдыха была дыра, через которую предположительно зверь и проник на территорию. Сейчас ее, конечно, заделали. Но самого медведя пока не нашли. По оценкам специалистов, зверю около двух лет. К людям он, скорее всего, пришел в поисках еды.
В республиканском Минприродопользования подчеркивают, что отстреливать зверя не собираются, а лишь планируют перевезти его в леса Белорецкого района. Для транспортировки хищника уже подготовили клетку.
В ведомстве отмечают, что диких зверей ни в коем случае нельзя подкармливать, иначе они привыкнут приходить к людям за едой. Если такое произойдет, дикое животное уже не сможет жить в естественных условиях.
Осенью прошлого года и нынешней весной на территории горно-лыжного центра «Банное» уже отлавливали двух медвежат примерно этого же возраста — вернуть их в естественную среду обитания не удалось, потому что зверей подкармливали люди. Обоих хищников передали челябинскому зоопарку. Возглавлявший тогда министерство природопользования и экологии Урал Искандаров тогда отмечал, что «несмотря на положительный исход диким животным лучше всего жить в естественной среде обитания», а людям не стоит их подкармливать и приручать к себе.
Посетительница курорта Елена Х. рассказала, что 27 августа, когда медведь появился вблизи детской песочницы, отдыхающие просто оцепенели.
«Мужчина (скорее всего отец деток) защитил их, отпугнув зверя. У меня в эти минуты - на расстоянии вытянутой руки до животного - вся жизнь перед глазами пронеслась… Сезон Банного для меня закончен», - сообщила она в соцсетях.
Жительница Магнитогорска Ольга Ч. добавила, что зверь даже запрыгнул в песочницу, где были дети. «Было жутко. Не дай бог дойдет до трагедии», - прокомментировала она.
Юлиана Н. Из Челябинска отметила, что зверя видели на территории курорта еще 12 августа.
«В тот день его пытались поймать, всех предупреждали о том, что мишка, возможно, на территории и его ищут», - написала она.
Юлиана Н. Из Челябинска добавила, что зверь появлялся на территории курорта еще 12 августа.
«В тот день его пытались поймать, всех предупреждали о том, что мишка, возможно, на территории и его ищут», - написала она.
В комментариях под постом о разгуливающем среди людей диком медведе развернулась полемика между жителями двух соседних регионов. Половина пользователей требует от властей принятия незамедлительных мер для безопасности отдыхающих, примерно столько же считают, что «мишку» нужно оставить в покое, и он уйдет сам.
Проблема не решится сама по себе, уверен руководитель Дирекции природных парков Башкирии Салават Нификов. Медведь, пришедший в курортную зону, скорее всего, двух-трехгодовалый пестун, которого мать в этом году прогнала, чтобы он жил один.
«Я даже предполагаю, что он брат или сестра прошлогодних медвежат. В прошлом году она, скорее всего, родила ещё и выгнала тех двоих, которых уже поймали и увезли в Челябинский зоопарк, и этот тоже подрос. Пора добывать пищу и выживать самостоятельно. Увы, таковы законы природы. Беда в том, что, скорее всего, история будет иметь продолжение и через год-два ситуация повторится в точь-в-точь», - прогнозирует он.
Причина этого — мусор, который оставляют туристы. Мать с детьми кормится этими остатками. Взрослая самка осторожна, и обычно остается незамеченной людьми. Но она продолжит рожать медвежат, которые будут выходить к людям.
«Как решить проблему? Наверное, только радикально — отстрелив самку», - предполагает Салават Нафиков.
Перевезти ее на другое место, где территория распределена между другими взрослыми медведями, не получится. Там самку убьют или прогонят — она вернется обратно.
«Как поступить правильно? Очень просто. Никогда после себя не оставляйте мусор (пакеты, бутылки, салфетки, гигиенические прокладки) и пищевые остатки! Все, прямо все забирайте с собой! И вдобавок, возьмите за правило убирать не только за собой, но и за другими. Увидели чужой мусор — забирайте. Даже если это неприятно. Учите этому своих детей и друзей. Поверьте, эффект будет. Только так вы сможете спасти медведей», - предлагает глава ведомства.
Увидев дикого зверя, он советует не приближаться к нему, не звать и не кормить. Нужно аккуратно и не спеша уходить на безопасное расстояние — вбок, не поворачиваясь к нему спиной, без резких движений. Если медвежонок не боится голоса и запаха людей, он, скорее всего, привык к ним и обречен либо погибнуть от рук человека, либо убить его.