Хабиров задал «неудобный вопрос» об освещении трассы Р-240 и узнал о краже кабеля

«На сегодняшний день работы по строительно-монтажной часть полностью завершены. Из 113 км на 30 км освещение работает. На 66 км идет переподключение кабеля в связи с тем, что произвели кражу. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение в полном объеме», — пообещал он.