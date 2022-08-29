Хабиров пообещал ордена и медали за моментальное тушение природных пожаров в Башкирии

«Видели, наверное, новости, как в ряде регионов заполыхало. Началось с небольшого костерка, заполыхало так, что вся страна тушила, девять тысяч группировка была. Погода неимоверно сухая, трава вот такая сухая стоит. Прошу удержать ситуацию. Лучше выложиться сейчас, потом — пожалуйста, ордена медали, отпуска, что угодно. Но сейчас выложитесь», — сказал он, обращаясь к главам Госкомитета по ЧС и республиканского Минлесхоза.