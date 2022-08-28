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Posted 28 августа 2022, 12:13

Published 28 августа 2022, 12:13

Modified 21 октября 2022, 16:18

Updated 21 октября 2022, 16:18

В Башкирии два человека пострадали при столкновении поезда и легковушки

28 августа 2022, 12:13
Происшествие случилось на регулируемом железнодорожном переезде, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о том, что в Учалинском районе на регулируемом железнодорожном переезде у села Ильчино произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали два человека из легковушки (мужчина и женщина)», — говорится в пресс-релизе.

После фиксации дорожно-транспортного происшествия состав продолжил движение. Отмечается, что задержки железнодорожного транспорта не произошло.

#Наталья Балыкова#Происшествия#Новости
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