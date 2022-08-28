TikTok-блогер рассказал, как привлечь аудиторию, на форуме «ProДФО»

По словам тиктокера, важно правильно начать видеоролик. На это есть практически две-три секунды - именно от них зависит, станут ли пользователи дальше смотреть видео или нет. Начинающим TikTok-блогерам или Yappy-блогерам эксперт посоветовал не переживать, если не хватает ресурсов. Ведь для создания вирусного ролика необязательно требование качества съемок.