«Это невыгодно жителям»: юрист о «перекладывании» чужих долгов по ЖКХ в Башкирии

Вадим Беляков в свою очередь не рекомендует проводить собрания прямо сейчас, без проведения определенного — прямо скажем, достаточно сложного — анализа ситуации. Собственникам необходимо собрать исходные данные о приборах учета, об оснащенности ими помещений, о тех квартирах, где за коммунальные ресурсы платят по нормативам, а также о том, какие действия предпринимают ресурсники и управляющие компании для снижения платежей за ОДН. Эту информацию можно получить, отправив запросы в управляющую компанию и все ресурсоснабжающие организации. И, если данные будут предоставлены, можно изучить их и принять решение.