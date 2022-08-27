В Приморском крае выдали больше всего кредитов «Дальневосточной ипотеки»

По словам одного из участников этой программы, Григория Азаренко, учителя детской школы искусств № 2 в городе Артеме, по первоначальным условиям он не подходил по возрасту. Но после изменения условий ему удалось оформить кредит на 20 лет на сумму 5,3 миллиона рублей, не учитывая первоначального взноса. Он приобрел трехкомнатную квартиру в доме, который находится в стадии строительства.