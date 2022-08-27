В Башкирии нетрезвый водитель сбил подругу своей супруги

Также ранее в Уфе был задержан нетрезвый водитель, утроивший погоню со стрельбой. Отмечается, что при попытке скрыться уфимец неоднократно нарушил правила ПДД, а также подверг опасности жизни и здоровье граждан. Не менее резонансный инцидент с нетрезвым водителем также произошёл ранее в Кугарчинском районе республики — мужчина за рулём легкового авто поджег сотрудника ДПС.