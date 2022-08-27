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В Башкирии нетрезвый водитель сбил подругу своей супруги

27 августа 07:54
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инцидент произошёл днём ранее в городе Сибай, сообщает глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов

Житель города Сибай сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и в результате допустил наезд на 43-летнюю женщину. Об этом сообщает глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Сообщается, что женщина была травмирована в результате инцидента. Сам водитель впоследствии сообщил, что пострадавшая является подругой его жены, с которой они ранее употребили спиртное. К слову, результат освидетельствования водителя показал 0,544 мг/литр в выдыхаемом воздухе.

Отметим, что согласно данным, опубликованным ранее пресс-службой ГИБДД республики, за минувшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано 14 дорожных инцидентов, в которых суммарно пострадали 15 человек.

Также ранее в Уфе был задержан нетрезвый водитель, утроивший погоню со стрельбой. Отмечается, что при попытке скрыться уфимец неоднократно нарушил правила ПДД, а также подверг опасности жизни и здоровье граждан. Не менее резонансный инцидент с нетрезвым водителем также произошёл ранее в Кугарчинском районе республики — мужчина за рулём легкового авто поджег сотрудника ДПС.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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