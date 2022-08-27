Сексолог из Уфы рассказал, чем может быть опасно порно

Так, по словам специалиста, сам по себе просмотр видео эротического содержания напрямую не связан с какой-либо сексуальной дисфункцией. При этом все же отмечается тенденция, что люди склонны терять контроль над тем, как часто они его смотрят. В этом случае простор порно становится компульсивным сексуальным поведением, вследствие чего могут возникнуть сексуальные проблемы. В частности Салахов отмечает среди них эректильную дисфункцию и (ЭД) и/или сексуальная неудовлетворенность.