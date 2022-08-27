Больно смотреть: отдыхающие на озерах Соль-Илецка затерроризировали редких птиц

«Это даже не озера, это лужи, где людям, возможно, и опасно ходить. Раньше там висела табличка, где было написано, что здесь ходить нельзя, и указан штраф за это. И люди побаивались. А в этом году из-за дождливой весны воды стало больше, и люди туда полезли, в эту соль, в эти лужи. И всех куликов разогнали. Больно на это смотреть, как птицы прячутся в траве, птенцов гоняют дети», — рассказала она Mkset.