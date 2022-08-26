За полгода предприниматели Башкирии купили более 6000 единиц российских программ

В Башкирии за первое полугодие субъекты малого и среднего предпринимательства приобрели со скидкой в 50% 6101 единицу офисного программного обеспечения российского производства на общую сумму более 11 млн руб. Российский фонд развития информационных технологий компенсирует компаниям-разработчикам половину стоимости реализованного на рынке ПО за счет бюджета.