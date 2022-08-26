Врач из Уфы назвал болезни, которые передаются при оральном сексе

Сексолог рассказывает, что латексные салфетки можно приобрести практически в любом специализированном магазине. При этом, со слов тех, кто уже использовал подобными средствами защиты, применение салфетки не снижает уровень чувствительности. В свою очередь, правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички жидкости или микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Салахов отмечает, что при использовании салфетки важно следить за тем, чтобы та не сползала с вышеупомянутых мест всегда находилась непосредственно напротив рта.