mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врач из Уфы назвал болезни, которые передаются при оральном сексе

26 августа 14:11
Фото: Диана Юндина / 1MI
О том, какие заболевания могут передаваться при незащищённом контакте, а также о том, как их избежать сексолог Артур Салахов рассказал ранее в соцсетях

Врач-сексолог из Уфы Артур Салахов рассказал, чем может быть опасен оральный секс. Он объяснил это в своей группе в «ВКонтакте».

Так, по словам специалиста, незащищённый оральный контакт может послужить причиной возникновения таких заболеваний, как хламидиоз, гонорею, герпес и ВПЧ. Однако избежать подобных заболеваний можно в случае использования средств оральной контрацепции — презервативов и латексных салфеток. Салахов при этом отмечает, что несмотря на эффективность вышеупомянутых средств для снижение риска заболевания, многие ими пренебрегают.

Сексолог рассказывает, что латексные салфетки можно приобрести практически в любом специализированном магазине. При этом, со слов тех, кто уже использовал подобными средствами защиты, применение салфетки не снижает уровень чувствительности. В свою очередь, правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички жидкости или микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Салахов отмечает, что при использовании салфетки важно следить за тем, чтобы та не сползала с вышеупомянутых мест всегда находилась непосредственно напротив рта.

Специалист также отметил, что салфетку при желании можно заменить презервативом, разрезанным вдоль с одной стороны. Отмечается, что на рынке в данный момент появилась такая новинка, как латексные трусы, которые, как отмечает Салахов, гораздо удобнее салфетки.

Напомним, ранее Артур Салахов также рассказывал о том, какие последствия могут ожидать мужчин от приёма препаратов от импотенции. Так, одним из наиболее опасных побочных эффектов, по словам сексолога, может стать приапизм — эрекция, длящаяся на протяжении нескольких часов, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение тканей и деформации половых органов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48