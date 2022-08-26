В ОК пройдут онлайн-трансляции фестиваля BelgorodMusicFest

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в июне 2022 года соцсеть сопровождала программу Московского джазового фестиваля со специальной рубрикой и квизом о джазе. В июле 2022-го Одноклассники совместно с платформой для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact запустили проект «Что хотел сказать автор» о скрытых смыслах экспонатов в музеях России, а в августе совместно с «Нестеренко центром» – проект Persona Grata – серию интервью с медийными личностями на свободные темы.