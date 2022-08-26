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В Башкирии бродячая собака покусала полицейского и еще четверых прохожих

26 августа 07:03
Фото: 1MI
Все они обратились в центральную районную больницу, сообщили Mkset в МВД по Башкирии.

Инцидент произошел накануне вечером в городском парке имени Киселева. Как сообщили местные жители, собака нападала на проходящих мимо нее людей «без всякого повода».

В МВД по республике уточнили, что с укусами в приемный покой ЦРБ обратились пять местных жителей. По словам жителей, среди них оказался сотрудник полиции, которого вызвали по жалобе на агрессивного пса.

«На место происшествия выехал дежурный наряд полиции. Материалы проверки по данным фактам для рассмотрения и принятия решения будут переданы в административную комиссию при администрации Благовещенского района», - прокомментировали в ведомстве.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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