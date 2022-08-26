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Уфа заняла восьмое место в рейтинге по скорости роста цен на новостройки

26 августа 09:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Рейтинг городов-миллионеров «ЦИАН. Аналитики» по темпам роста стоимости квадратного метра жилья в новых домах публикует РБК

В рейтинге городов-миллионнеров по темпам роста средней цены 1 кв. м новостроек Уфа заняла восьмую строчку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики».

Сообщается, что в период с января по август 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла в среднем на 14%. Таким образом, если в начале года квадратный метр жилья в новом доме стоил 95,5 тысяч рублей, то в настоящий момент цена за него составит порядка 108,8 тысяч рублей.

Также согласно данным аналитики наибольший рост цен фиксируется в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Так, квадратный метр нового жилья в столице Татарстана на данный момент обойдётся в среднем в 179 тысяч рублей против 140, 4 — в начале года, что в процентном соотношении составит +27% стоимости. Цены в Ростове-на-Дону и Самаре по сравнению с началом года выросли на 26 и 25% соответственно, составив на момент августа 2022 года 118 и 97,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Примечательно, что один из наименьших показателей роста цен был зафиксирован в Москве — 5%. Если в начале года, стоимость квадратного метра в российской столице составляла 305,5 тысяч рублей, то в данный момент она составляет 321,2 тысяч рублей за квадратный метр. Отмечается, что средняя цена 1 квадратного метра по всем городам-миллионерам с начала года выросла на 14%, до 134,8 тыс. руб.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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