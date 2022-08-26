Су-1 развернуло стройку 25-этажного жилого комплекса на месте снесенного А-кафе в Уфе

В ноябре прошлого года прокуратура Башкирии требовала у тогдашнего мэра Сергея Грекова отозвать разрешение на строительство этого ЖК. Как выяснили в надзорном ведомстве, участок под 25-этажный комплекс в 2019 году был продан физлицу Татьяне Уваровой. В 2019 году она изменила вид его использования с «развлечений и общественного питания» на «многоэтажную многоквартирную жилую застройку». Прокуратура заключила, что сделано это было с нарушениями, без проведения общественных обсуждений. Кроме того, в ведомстве указывали, что участок находится вблизи охранной зоны объекта культурного наследия — здания Госцирка. Несмотря на это было выдано разрешение на строительство 27- (по другим данным 34-этажного) дома.