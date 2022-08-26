Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное строительство

«Индивидуальное жилищное строительство – это разрешение на использование земли в целях постройки дома для постоянного проживания, разбивания сада или огорода. Большая часть Башкортостана – это сельская местность, а потому эта программа очень актуальна для нашей республики. Предложения, которые упрощают получение такой ипотеки, – активно используются клиентами Сбера в Башкирии, уверен, что и это нововведение откликнется у желающих построить свой частный дом».