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Posted 26 августа 2022, 09:13

Published 26 августа 2022, 09:13

Modified 21 октября 2022, 16:18

Updated 21 октября 2022, 16:18

Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное строительство

26 августа 2022, 09:13
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам) с 30 до 20% от стоимости жилья.

Данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».

Ипотеку на индивидуальное строительство дома можно оформить по ставке от 1,3% по «Дальневосточной ипотеке», от 5,3% — по «Семейной ипотеке» и от 6,3% — по программе «Господдержка».

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос».

По заявкам с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним от 15%. Выбрать жильё и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Индивидуальное жилищное строительство – это разрешение на использование земли в целях постройки дома для постоянного проживания, разбивания сада или огорода. Большая часть Башкортостана – это сельская местность, а потому эта программа очень актуальна для нашей республики. Предложения, которые упрощают получение такой ипотеки, – активно используются клиентами Сбера в Башкирии, уверен, что и это нововведение откликнется у желающих построить свой частный дом».

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#Экономика#Новости#Сбербанк
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