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Роспотребнадзор в Башкирии сообщил, жители каких городов и районов пьют плохую воду

26 августа 05:15
Фото: 1MI
Несоответствие по показателям выявили в 42% отобранных проб, сообщили в ведомстве.

Так, слишком жесткую воду пьют уфимцы. Некачественная водопроводная вода оказалась в микрорайонах Нижегородка и Дема, а также в таких городах, как Туймазы, Давлеканово и Бирск. Жесткая вода в Бакалинском, Благоварском, Кармаскалинском, Чекмагушевском, Чишминском, Бураевском, Шаранском районах, а также селах Зубово и Булгаково в Уфимском районе. Показатель оказался превышен в пределах от 1,01 до 1,97 раза от норматива.

В пробах, взятых на улице Казакова в селе Мишкино, обнаружили стронций. Его количество превышало норматив в 2,19 раза.

В Чишмах (в доме № 20 по улице Речной) вода из системы централизованного водопровода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по общей минерализации — показатель превышен в 1,23 раза.

Содержание железа оказалось слишком высоким в пробе, взятой в селе Куяново Краснокамском районе. Показатель был превышен в 2,27 раза. В том же доме № 32 по улице Лесной вода оказалась слишком мутной (отмечено превышение над нормативом в 2,46 раза).

В ведомстве тем не менее установили, что с точки зрения микробиологии вода безопасна. Всего инспекторы Роспотребнадзора изучили 45 проб питьевой воды, проведя 810 исследований. в 40 муниципалитетах республики.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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