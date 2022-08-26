Приложение в App Store "Деньги пришли" является аналогом сервиса Альфа-Банка

Разработчиком приложения “Деньги пришли” выступила российская компания «Артконсьерж». На портале iPhones.ru написано, что приложение “Деньги пришли” уже проверили и могут подтвердить, что оно является полным аналогом сервиса Альфа-Банка, а не мошенническим продуктом. В том числе при запросе кода от карты пользователю приходит СМС-сообщение от Альфа-Банка. Также из финансовой организации приходят сообщения об успешной авторизации.