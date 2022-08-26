Нас травят, а вам плевать: жители Уфы пригласили Хабирова «подышать» в Черниковку

«Радий Фаритович, побывайте, пожалуйста, поздним вечером в Черниковке, ощутите то, что ощущают её жители каждую ночь, этот запах, не запах, а вонь! Когда будут действия, а не отписки? Почему нас травят?», — возмутилась Гузель Т.