На сайте ВЭФ-2022 опубликовали полную деловую программу форума

В рамках форума эксперты обсудят участие России в мировой структуре, глобальное разделение труда, мировую логистику в современных условиях, стоимость финансовых рынков при утрате доверия, а также поднимут темы нового качества жизни для людей и патриотизма на смену толерантности. Говоря о логистике, спикеры поговорят о БАМе и Транссибе, СМП, новой системе снабжения, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики. Важное место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии.