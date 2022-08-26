mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На сайте ВЭФ-2022 опубликовали полную деловую программу форума

26 августа 15:08
Фото: forumvostok.ru
Полная версия деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликована на официальном сайте мероприятия. Главная тема обсуждений — «На пути к многополярному миру». Пройдут более 90 деловых встреч, на которых выступят свыше 330 спикеров и модераторов. Форум состоится 5 — 8 сентября во Владивостоке.

Полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев назвал ВЭФ важным инструментом развития Дальневосточного региона. Здесь, по его словам, встречаются и разговаривают инвесторы, представители власти, проводятся переговоры и подписываются соглашения и контракты, сообщает vostokmedia.com.

В рамках форума эксперты обсудят участие России в мировой структуре, глобальное разделение труда, мировую логистику в современных условиях, стоимость финансовых рынков при утрате доверия, а также поднимут темы нового качества жизни для людей и патриотизма на смену толерантности. Говоря о логистике, спикеры поговорят о БАМе и Транссибе, СМП, новой системе снабжения, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики. Важное место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии.

Отдельный блок будет посвящен молодежному предпринимательству, социальным сетям, бизнес-образованию и карьере. Ключевым мероприятием программы ВЭФ, как и в предыдущие годы, станет пленарное заседание.

«В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В первый день мероприятия, 5 сентября, состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра.

Информационным партнером ВЭФ выступает холдинг 1MI.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48