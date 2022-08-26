Литвинова показала архивное фото ко дню рождения Земфиры

Рената Литвинова опубликовала фото с Земфирой на своей странице в Instagram*.
«С Днём Рождения, Земфира!!!», — написала актриса под снимком.
В комментариях под постом певицу также поздравили многочисленные поклонники.
Как сообщал Mkset, по данным ряда СМИ, певица с подругой Ренатой Литвиновой выехали из России несколько месяцев назад. Земфиру внесли в списки нежелательных музыкантов на территории России.
Земфира продолжает заниматься творчеством — в мае был снял клип на ее песнб «Мясо», в видеоряд вошли рисунки Литвиновой на тематику с критикой спецоперации. А в октябре начнется ее гастрольный тур «Borderline Tour 2022». Земфира выступит на Кипре, в Израиле, Праге, Гамбурге, Париже и Лондоне.
*Cоцсеть принадлежит к Meta Platforms Inc. которую суд признал экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.