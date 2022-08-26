Легендарный завод имени Седина отмечает 111-летие

В 1975 году завод выпустил первый в нашей стране станок с ЧПУ. К слову, это был один из первых подобных станков в мире. Уже к концу 80-х годов прошлого столетия предприятие стало самым крупным станкостроителем СССР. В период расцвета завод работал не только для нужд Советского Союза, но и поставлял продукцию еще в 65 стран.