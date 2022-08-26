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Капитан полиции в Башкирии и ее сын избили любовницу мужа

26 августа 08:40
Фото: 1MI
Женщина уехала в отпуск к родителям в Туймазы, а вернувшись, застала дома незнакомку, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что 41-летняя служит в республиканском ГИБДД. По данным telegram-канала, вместе с сыном она уехала из дома еще в июле, а вернулась ночью 22 августа.

Встреча двух женщин закончилась потасовкой, участие в которой принял и 19-летний сын сотрудницы полиции. Он распылил газ из перцового баллончика в лицо ночной гостье и после закрыл ее в одной из комнат.

Сотрудники полиции, прибывшие на место скандала, взяли объяснения. Избитая женщина сообщила, что работает вместе с мужчиной в торговом центре и приехала поздравить его с днем рождения. Его некстати вернувшаяся супруга все не так поняла. Разъяренная женщина разорвала одежду и похитила сумку коллеги своего мужа, заявила пострадавшая.

У девушки действительно обнаружили химический ожог глаз. По факту идет проверка, сотруднице полиции могут предъявить обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и побоях (ст. 116 УК). Пока она снова уехала к родителям вместе с сыном.

В МВД по Башкирии воздерживаются от комментариев.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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