Инвалид детства Максим Пахомов из Башкортостана свою болезнь сделал символом борьбы

…Первые секунды интервью. В кадре двое. Женщина средних лет — её зовут Лариса, рядом её сын — Пахомов Максим. Парню 21 год, но, если не знать об этом заранее, определить возраст молодого человека сложно.
…Кажется, словно пишешь ремарки к пьесе. Наверное, так правильнее будет подобрать точные формулировки к судьбе человека, который разительно отличается от большинства. Но в то же время воплощает борьбу и независимость.
При незнакомцах слова молодому человеку даются с трудом. Мама озвучивает за него всё, что по жестокой иронии не в силах вырваться за пределы его связок. Но чувствуя и понимая, что говорят именно о нём, Максим улыбается. Короткая эмоция — это много! Это значит — человек жив! Дышит! Способен снова и снова открывать глаза и встречать новый день.
«Мой сын занимается плаванием около шести лет…» — произносит мама в кадре. И в этот момент понимаешь: невероятно!
У Максима Пахомова с детства инвалидность. Всё началось с внезапных припадков. И врачи вынесли приговор: эпилептический синдром. Мозг мальчика — как диковинная шкатулка — без объявления войны атаковал организм мучительными приступами. А вслед за ними вскоре в анамнезе появился еще один диагноз: сколиоз. Сложнейшее неврологическое заболевание, очевидно, поставило бы крест на судьбе ребёнка. Но материнская воля оказалась сильнее недуга. Максиму всегда нравилась вода. Так плавание и стало главным помощником в борьбе с болезнью.
«Достичь успеха помогает дисциплинированность, которую очень сложно, конечно, развивать. Нужно заставить себя начать день с тренировки. Необязательно для этого идти во дворец спорта. Дома какие-то упражнения поделать, получить заряд бодрости» — вторая минута интервью и в словах мамы звучит невыраженная сила. Видно, как непросто ей было выстроить по минутам каждый день самого близкого человека. Активистам проекта #безграничные_возможности2022 Лариса признается: ей и в голову не могло прийти, что однажды обыкновенная физическая поддержка организма принесет невероятные результаты. Максим теперь не просто занимается плаванием для души. Для него это — соревновательный вид спорта. Он участвует в соревнованиях, одерживает победы и получает награды.
В кадре улыбаются оба. Весь мир для них заключен друг в друге. Плоть от плоти ее — он давно самостоятельно учится лепить мечту, но нить, связывающая особенного ребёнка и особенную мать, так прочна, что даже под прицелом камеры Максим то и дело украдкой пытается поймать ее взгляд…
Его сознание — редкая особенность. До конца не знаешь, о чём он думает и как разрозненные синапсы превращаются в сознание. Но если бы можно было за кадром пропустить внутренний монолог, получилось бы примерно так:
«На соревнованиях рядом со мной моя мама, она гордится мной и всегда поддерживает. За мои спортивные достижения я имею региональные и Республиканские грамоты и золотые, серебряные и бронзовые медали. У меня большое желание продолжать заниматься спортом и на собственном примере показать, что инвалид — это не приговор. Это мужество и сила!»
Говорит мама мальчика — совершенно оптимистично и просто, как о возможности варить кофе по утрам или готовить омлет:
«Планы есть. Выезжать куда-нибудь, возможно даже за пределы Республики. Глядишь, и паралимпийские игры…»
…И теперь, оглядываясь назад Лариса вспоминает лишь страх. Первое время он был её единственным компаньоном…
«Было страшно — справится ли… Совет? Не бояться ничего, никаких преград для нас не существует. Идти вперёд и только с песней…»
Максим Пахомов рассматривает свои многочисленные дипломы так, словно спорт — это единственная отдушина. Однако потенциал этого человека безграничен во все края. Он любит музыку и увлекается театром. Сцена действительно преображает Максима и это тоже бонус в копилку терапии. Невероятная судьба — скажет кто-то, но для Ларисы и Максима — самая обычная. Ведь сравнивать-то не с чем. Есть просто дорога, на которой путешествие в тысячу миль началось однажды с одного шага…