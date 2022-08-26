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Авито и ОНФ проведут практикум для самозанятых

26 августа 15:16
Фото: pxhere.com
29 августа стартует онлайн-практикум «Эффективное продвижение для самозанятых на Авито». Семинар посвящен обучению работе с площадкой для ведения своего бизнеса и продвижения услуг.

Участники научатся управлять рекламным кабинетом Авито, запускать бизнес-аккаунт, определять стартовый бюджет продвижения, узнают о функционале платформы. На вебинаре также расскажут о самых востребованных направлениях на Авито и помогут в выборе перспективной ниши.

В числе спикеров: коммерческий директор Авито Товары Алексей Ли, заместитель руководителя исполнительного комитета ОНФ Арсений Беленький и авитолог Сергей Воронцов.

Трансляция состоится в 11:00 на площадке VK в сообществе »ВСЁ о самозанятости». Для регистрации на семинар участникам нужно заполнить анкету и получить домашнее задание, результаты которого будут разобраны в эфире, а также задать вопросы. Участие в семинаре бесплатное.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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