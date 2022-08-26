Авито и ОНФ проведут практикум для самозанятых

Трансляция состоится в 11:00 на площадке VK в сообществе »ВСЁ о самозанятости». Для регистрации на семинар участникам нужно заполнить анкету и получить домашнее задание, результаты которого будут разобраны в эфире, а также задать вопросы. Участие в семинаре бесплатное.