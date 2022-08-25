«Возникли разногласия»: брат найденных убитыми мамы с дочкой из Башкирии о трагедии

Брат погибшей Игорь в разговоре с журналистом Mkset рассказал, что его сестра со своей дочкой приехала в Пермь погостить у подруги, однако у подруг в процессе посиделок якобы возникли некие разногласия, женщины поругались, и, со слов брата, Таисия взяла свою дочь и вещи и ушла из дома. Как уточнил Игорь, через полчаса после ухода мамы с ребенком из дома подруга пошла искать их, но никого ни на улице, ни поблизости не нашла.