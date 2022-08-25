В Приморском крае в 103 индивидуальных жилых дома села Красный Кут придет газ

По данным Пархоменко, в регионе растет количество объектов, которые подключаются к газоснабжению. Прежде всего, это касается котельных. Уже в нынешнем году на голубое топливо перейдут объекты в таких населенных пунктах, как Уссурийск, Фокино, поселок Новый и тот же Спасский район. «Но важно и то, что газ стал доступен и для жителей», — отмечает чиновница. И теперь они получили возможность газифицировать свои дома.