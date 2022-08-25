В Приморском крае в 103 индивидуальных жилых дома села Красный Кут придет газ

Как сообщает vostokmedia.com, в настоящее время специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» занимаются пусконаладочными работами, а по их окончании начнется процесс подключения домовладений к природному газу.
По информации, озвученной генеральным директором предприятия Георгием Шперлингом, еще недавно газификация частных домов в Приморском крае возможна была только в городе Уссурийске. Теперь с газом будут и жители, проживающие в частном секторе Спасского района. Население Красного Кута уже отправило около 30 заявок на догазификацию.
Шперлинг призвал жителей села поскорее заняться подготовкой домов к приему газа, пока еще не наступили холода, чтобы с их приходом дома можно было отапливать, применяя новое экономичное и экологичное топливо.
По информации, предоставленной региональным министерством энергетики и газоснабжения, правительством края и и руководством ПАО «Газпром», были поставлены подписи под планами-графиками догазификации, которые перед этим были откорректированы.
Как уточнила заместитель председателя регионального правительства Елена Пархоменко, Красный Кут станет не единственным населенным пунктом в муниципалитете, куда будет подведено голубое топливо. В нынешнем году запланировано окончание строительства сетей в селе Славинка, благодаря чему там тоже будет проведена догазификация частного сектора. Также на работу на природном газе скоро перейдет котельная села Летно-Хвалынского. Предусмотрена его подача и на объекты крупного агропромышленного комплекса.
По данным Пархоменко, в регионе растет количество объектов, которые подключаются к газоснабжению. Прежде всего, это касается котельных. Уже в нынешнем году на голубое топливо перейдут объекты в таких населенных пунктах, как Уссурийск, Фокино, поселок Новый и тот же Спасский район. «Но важно и то, что газ стал доступен и для жителей», — отмечает чиновница. И теперь они получили возможность газифицировать свои дома.