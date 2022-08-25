В Башкирии 60-летний мужчина сломал подруге руку кочергой и угрожал ей убийством

Как бы не была трагична история убийства и преследования Дины Махияновой к сожалению это не редкость. Не так давно журналистка Дарья Кучеренко подготовила для Mkset большой материал о том, как даже систематическое домашнее насилие обходится тиранам в 5 тысяч рублей и как все-таки можно женщине спасти себя и своих детей в случае если и ее семьи коснулась это беда. Уместно напомнить и о том, что по данным официальной статистики, Башкирия занимает второе место среди российских регионов по количеству женщин, погибших от рук партнера или родственника.