Убийство ветерана и проблемы с фонтанами: Главное за день в Башкирии

Сегодня стало известно об убийстве 95-летнего ветерана в Илишевском районе республики. Сообщается, что тело мужчины обнаружила в его собственном доме обнаружила соцработник. Несколькими минутами ранее в пресс-службе МВД республики сообщили о том, что был установлен предполагаемый убийца. Им оказался ранее судимый местный житель, которому ветеран отказался занять деньги.
Также резонансное убийство уроженки Башкирии и её дочери произошло ранее в Пермском крае. Сообщается, что женщина вместе с ребёнком поехали в гости к подруге в соседний регион. В ходе застолья между женщинами случился конфликт, в результате которого партнер подруги нанёс женщине ножевые ранения, а девочку задушил, после чего тела погибших вывезли и попытались скрыть в лесном массиве в черте города. Отмечается, что женщины познакомились, отбывая тюремное наказание.
Жители Уфы возмутились отменой светомузыкального шоу в парке Кашкадан. В руководстве парка отметили, что об отмене шоу сообщалось заранее в соцсетях, однако недовольство уфимцев этот факт не сгладил — многие приехали в парк с детьми специально, чтобы посмотреть на шоу. Тем временем, фонтан спонтанно возник близ остановки Округ Галле в Уфе. Сообщается, что там были повреждены трубы — в результате чего на улице забил гейзер высотой в несколько метров.
Сегодня, 25 августа в Ленинском райсуде Уфы прошёл суд по делу о покупке экс-хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Анваром Сулеймановым военного билета, говоря точнее судят по статье 291 ч.4 УК РФ — дача взятки. Анвара Сулейманова, который находится под домашним арестом, в суд доставили позже назначенного срока, в это время суд допрашивал свидетеля Самигуллина, которого считают посредником между хоккеистами и военным комиссаром. Однако присутствовать на допросе свидетеля Самигуллина журналистам запретили из-за тайны следствия. Самигуллин, напомним, по делу проходит как посредник при незаконном получении военников.
Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе. Передрук попросил Верховный суд Башкирии решение отменить, а производство по делу прекратить.По мнению адвоката, суд в Уфе необоснованно лишил Шевчука права на рассмотрение его дела по месту жительства