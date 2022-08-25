Убийство ветерана и проблемы с фонтанами: Главное за день в Башкирии

Жители Уфы возмутились отменой светомузыкального шоу в парке Кашкадан. В руководстве парка отметили, что об отмене шоу сообщалось заранее в соцсетях, однако недовольство уфимцев этот факт не сгладил — многие приехали в парк с детьми специально, чтобы посмотреть на шоу. Тем временем, фонтан спонтанно возник близ остановки Округ Галле в Уфе. Сообщается, что там были повреждены трубы — в результате чего на улице забил гейзер высотой в несколько метров.